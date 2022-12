La 22 édition de la Coupe du Monde a pris fin hier avec le troisième sacre de l’Argentine qui a battu la France lors de la série de penaltys après un temps réglementaire (3-3). Dés lors le bilan de cette belle compétition peut commencer. Premier arrêt sur les buts, Qatar 2022 est sans doute le plus prolifique de tous.

Pour la première fois dans l’histoire de cette compétition crée en 1930, la coupe du monde se disputait dans un pays arabe. Mais ce ne sera pas la seule chose que l’on retiendra de cette 22e édition qui aura bluffé plus d’un sur l’aspect sportif, organisationnel et touristique.

En effet, c’est la coupe du monde la plus prolifique. D’ailleurs, elle a battu le record de nombre de buts inscrits. Au total, 64 matchs ont été disputés par les 32 sélections. Naturellement, l’Argentine (1er), la France (2e), la Croatie (3e) et le Maroc (3e) ont disputé le plus de matchs (7). La Coupe du monde Qatar 2022 a enregistré 172 buts.

À ce jour, il n’y a jamais eu plus de 171 buts marqués en une édition de la Coupe du monde. C’est arrivé à deux reprises : en 1998 et en 2014.

