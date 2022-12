Laissé vacant par Otto Addo qui attendait l’élimination des Blacks Stars de la Coupe du Monde pour repartir du côté de l’Allemagne où il est sous contrat avec le Borussia Dortmund, le poste de sélectionneur de l’équipe nationale du Ghana cherche preneur. Et 6 techniciens ont déposé leur candidature dont l’ancien coach de Chelsea et du Paris Saint Germain, Thomas Tuchel.

Ce dernier est libre de tout contrat depuis son son départ du côté de Londres. Dans cette liste on retrouve également, l’actuel sélectionneur de l’équipe nationale de la Gambie, Tom Saintfiet qui a créé beaucoup de sensations lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations en qualifiant son équipe pour la première fois de son histoire en quart de finale de cette compétition. De même que l’actuel entraîneur de l’équipe nationale de Serbie, Dragan Stojkovic . Le Portugais Paulo Bento , l’ancien entraîneur de Nottingham Forest l’Irlandais Chris Hughton et George Boateng natif de Nkawkaw (Ghana) et ancien international néerlandais figurent également sur cette liste. Le nom du technicien retenu sera communiqué dans les jours à venir.

Alors qu’il a assuré l’intérim durant la Coupe du monde, à la suite du départ de Milovan Rajevac à la tête de Black Stars, Otto Addo a décidé de retourner au Borussia Dortmund où il est sous contrat avec les Jaune et noir en qualité d’entraîneur adjoint. La Fédération ghanéenne de football recherche donc un nouveau sélectionneur. Et selon la presse Ghanéenne, une short-list de six noms émerge. Parmi eux le technicien allemand vainqueur de l’édition 2021 de la Ligue des champions avec Chelsea, Thomas Tuchel .

According to Asempa FM, 6 coaches have been shortlisted for the Ghana job.

