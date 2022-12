Cinq jours après sa défaite en demi-finale contre la France (0-2), le Maroc s’est incliné (1-2) face à la Croatie lors de la petite finale du Mondial au Qatar.

Pas de première médaille en Coupe du Monde pour l’Afrique et donc pour le Maroc. Au Khalifa International Stadium ce samedi après-midi, les Lions de l’Atlas se sont inclinés face à la Croatie au bout du temps réglementaire (2-1). Les Croates, que les Marocains avaient tenus en échec (0-0) précédemment dans la compétition, décrochent alors la médaille de bronze de ce Mondial au Qatar tandis que le Maroc finit au pied du podium. Après un tournoi mémorable et historique, les Marocains terminent leur parcours avec deux défaites frustrantes.

Les Lions de l’Atlas fébriles en défense

Les Lions de l’Atlas n’ont pas semblé être remis du revers reçu face à la France mercredi dernier. De nouveau privé de Romain Saiss et Nayef Aguerd, le Maroc a montré des signes de fébrilité en défense et un manque de sérénité dès les premières minutes. Alors qu’on jouait seulement la 3e minute, Yassine Bounou ne passait pas loin de commettre une grosse boulette et de marquer contre son propre camp. Trouvé par Achraf Dari sur la gauche de sa surface, le portier marocain tente de relancer à ras de terre mais le ballon passe tout juste devant son but et termine en corner.

Pris de haut par une équipe croate très haute, les hommes de Walid Regragui se feront punir à la 7e minute en concédant l’ouverture du score par un magnifique coup de tête de Joško Gvardiol. Un but bien évidemment venu d’un coup-franc commis tout juste à l’entrée de la surface marocaine et superbement joué par Lovro Majer puis Ivan Perišić qui a remisé de la tête vers le buteur. Un début de match compliqué, il fallait donc rapidement relever la tête. Et pour ça, il fallait éviter d’être trop passif en défense et de se montrer plus précis en attaque. Ce qu’Achraf Dari a bien compris.

Monté pour jouer un coup-franc vers la droite, le défenseur du Stade Brestois parvenait à remettre les pendules à l’heure quelques instants seulement après l’ouverture du score. Tiré par par Achraf Hakimi, le coup-franc est dévié au premier poteau malencontreusement par Lovro Majer vers le second où surgit un Dari esseulé pour placer sa tête. Dominik Livaković est battu (1-1, 10e). Pour la suite de la première période, le Maroc se montré beaucoup plus entreprenant que la Croatie et dominait légèrement les débats, sans pour autant se montrer trop dangereux.

En revanche, les joueurs de Zlatko Dalic eux tentaient de profiter de chaque opportunité et de chaque fois laissée par la défense marocaine. Longtemps bousculée, la Croatie reprenait même l’avantage juste avant la pause. Marko Livaja glisse un joli ballon sur la gauche de la surface pour Mislav Oršić. Ce dernier contrôle et enroule un amour de ballon dans la lucarne droite. Yassine Bounou ne peut absolument rien faire et constate donc les dégâts du 2-1 (42e) qui sera conservé par les Croates à l’issue des 45 premières minutes.

En deuxième période, malgré un visage toujours séduisant, notamment grâce à une volonté de mieux défendre et d’aller chercher l’égalisation, Hakim Ziyech et ses partenaires ne sont pas arrivés à leur faim, la faute notamment à une équipe croate qui a parfaitement fermé le jeu. Dans une ambiance plutôt calme, les dernières minutes ont été chaudes dans les camps croates. Mais le Maroc va quand même s’incliner (2-1). Voilà donc où s’arrête un parcours historique : une quatrième place, alors que la Croatie décroche une troisième médaille de son histoire après le bronze en 1998 et l’argent en 2018.

