Quatrième match sans défaite pour Watford en Championnat de Deuxième Division d’Angleterre. Tenus en échec par Hull City le week-end dernier, les Hornets se sont repris de plus belle manière avec une victoire sur la pelouse d’Huddersfield Town, ce samedi après-midi, lors de la 23e journée de Championship.

Les hommes de Slaven Bilic, qui comptaient sur un Ismaila Sarr titulaire, ont fait la différence en seconde période grâce à un doublé du jeune attaquant brésilien João Pedro (54e, 86e). Avec ce succès, Watford conforte une place dans le top 6 de Championship. Les Hornets sont provisoirement quatrièmes.

