Grande absente de cette Coupe du monde au Qatar, l’Italie se prépare déjà aux échéances futures. En effet, Roberto Mancini a convoqué en stage 69 jeunes internationaux italiens des catégories inférieures notamment le Sénégalo-italien, Cher Ndour.

L’année 2022 de l’équipe nationale italienne, qui n’a pas réussi à se qualifier pour le tournoi qatari, se terminera par un stage à Coveciano sous les ordres du sélectionneur. Un stage créé pour faciliter la transition des équipes de jeunes à l’équipe nationale senior et élargir la base de joueurs sélectionnables en vue des engagements à venir de l’Italie. Une longue série de joueurs convoqués se rassemblera en effet sous les ordres du sélectionneur italien.

D’abord les joueurs de Série B, du mardi 20 décembre au matin du mercredi 21, puis ceux de la Série A et ceux qui évoluent à l’étranger du mercredi après-midi au matin du jeudi 22. D’ailleurs, parmi les jeunes évoluant à l’étranger, le binational Cher Ndour (Benfica) a été retenu par le staff de Roberto Mancini. Cher Ndour qui fait partie des Golden Boy 2022 n’est toujours pas convoqué dans les sélections nationales du Sénégal malgré les contacts établis entre ses proches et la FSF, se rapproche de plus en plus de la Squadra Azzurra.

A noter que l’autre Sénégalo-italien, Filippo Calixte Mané (Dortmund) aussi a été appelé par Roberto Mancini. Le jeune défenseur central du BVB fait aussi partie des plus grands espoirs du football européen à seulement 17 ans.

wiwsport.com avec Goal