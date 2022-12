Le Bahrein, les Seychelles et les Emirats arabes Unis étaient les candidats pour organiser cet événement. Finalement la FIFA a choisi le dernier candidat cité. Ainsi la Coupe du Monde de Beach Soccer 2023 aura lieu à Dubai. Une décision prise ce matin après plusieurs reports (en mars et octobre) lors de la réunion du Conseil à Doha. La finalisation de l’hôte de la cette compétition était à l’ordre du jour. Le lieu choisi, les dates du tournoi seront également confirmées. Notons aussi que les Seychelles organiseront ce rendez-vous mondial en 2025.

En 2023, le Sénégal et l’Egypte vont représenter l’Afrique à ces joutes qui vont regrouper 16 équipes. Les Lions du sable vont compter une 7e participation à la Coupe du Monde. Raoul Mendy et ses coéquipiers ont terminé 4e lors de l’édition précédente. Champions d’Afrique en titre et actuellement à la 4e place sur le classement mondial, le Sénégal a pour objectif de faire mieux pour se hisser encore sur le top mondial.

The next two hosts of the #BeachSoccerWC have been confirmed by the FIFA Council:

2023: Dubai 🇦🇪

2025: Seychelles 🇸🇨 pic.twitter.com/ArUt0hLdZD

— FIFA.com (@FIFAcom) December 16, 2022