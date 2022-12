La FIFA vient de dévoiler le nom de l’arbitre qui sera au sifflet de la finale entre l’Argentine et la France dimanche. Il s’agit du polonais Szymon Marciniak.

Pour arbitrer la finale inédite entre l’Argentine et la France ce dimanche (15H GMT) au stade Lusail, la FIFA a désigné Szymon Marciniak qui sera le premier arbitre polonais à officier une finale de coupe du monde. Il arbitrera ainsi sa troisième rencontre dans cette coupe du monde après France – Danemark (2-1) en phase de poules et Argentine – Australie (2-1) en huitièmes de finale.

L’homme en noir de 41 ans sera assisté sur les lignes de touches par ses compatriotes Paweł Sokolnicki et Tomasz Listkiewicz. L’américain Ismail Elfath sera le 4e arbitre de la rencontre et à la VAR on aura Tomasz kwiatkowski (POL) , Juan Soto (VEN), Kyle Atkins (USA) et Fernando Guerrero (MEX).

Wiwsport.com