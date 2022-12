Après sa première victoire historique enregistrée pour ses débuts à la Coupe du Monde des clubs champions, l’ASC Ville de Dakar a besoin d’un nouvel exploit face à Costa Do Sol, afin de disputer les demi-finales de cette compétition.

Pour sa première participation en phase finale de la Coupe d’Afrique des clubs champions, l’ASC Ville de Dakar n’a pas été ridicule. En effet, malgré un début compliqué sanctionné de deux défaites consécutives face aux Égyptiennes de Sporting et contre les championnes en titre Ferroviario, le club de la municipalité Dakar a su se remobiliser et dompter la formation rwandaise de APR BBC lors de la troisième et dernière journée de poules.

Un succès qui les propulse à la troisième place qualificative pour les quarts de finale. Un sursaut d’orgueil qu’il faudra récidiver ce jeudi après-midi vers les coups de 15h30 GMT à l’occasion du troisième quart de finale de cette compétition. Les partenaires de Couna Ndao défient les Mozambicaines de Costa Don Sol sur le parquet de l’université Eduardo de Mondlane. Les filles de Ousmane Diallo visent désormais une place en demi-finale, une mission pas du tout impossible.

