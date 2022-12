Inutilisé au Vfl Bochum, l’attaquant sénégalais Lys Mousset n’a pas disputé le moindre minute en championnat de Bundesliga depuis son arrivée en Allemagne au mois d’août 2022. Le club songerait à se séparer de l’ancien attaquant de Sheffield United qui n’offre pas des garanties au club.

Qu’est ce qui cloche avec Lys Mousset? Voilà la grande question qui mérite d’être posée à l’heure où l’attaquant franco-sénégalais vit des moments difficiles en Allemagne. Transféré à Bochum au mois d’août 2022 , l’ancien avant-centre de Sheffield United n’a jusque-là disputé aucune rencontre de Bundesliga après 15 journées. Une situation difficile que le club cherche à résoudre en interne.

Interrogé sur le cas Lys Mousset après le match amical entre Bochum et PEC Zwolle, l’entraîneur du club allemand Thomas Letsch a répondre brièvement à la question sur le joueur de 26 ans. « Il y’a encore beaucoup de place à l’amélioration » a t’il déclaré en quelques mots sans donner plus de détails sur la situation de Lys Mousset.

Si certains ont des doutes sur la condition physique de Mousset ce qui a fait qu’on lui a prescrit un programme de conditionnement physique et de nutrition dés son arrivée au club, d’autres observateurs du club lui reprochent son attitude laxiste, non professionnelle et un manque d’engagement au sein de la formation allemande.

De son coté Thomas Letsch semble déterminé à faire sans l’attaquant franco-sénégalais dans une période où Bochum, 17e de la Bundesliga se bat pour le maintien , informe Vfl-magazin.de. Selon le magazine allemand , Bochum chercherait ainsi à se séparer de Lys Mousset sauf que cela se trouve être une chose pas si simple que cela puisque le joueur né à Montivilliers a un contrat qui court jusqu’en 2024. Par ailleurs, il sera difficile de trouver un club s’intéresser sérieusement à un joueur qui n’a plus disputé 90 mn depuis 2019.

Dés lors cela semble compliqué de trouver un point de chute à Lys Mousset tant sur le plan financier que sur le plan sportif. Ce qui est sûr c’est que le Vfl Bochum regrette déjà d’avoir miser sur ce potentiel en perdition qui, quoi que l’on puisse dire suscitait beaucoup d’espoir à Bournemouth et à Sheffield United.

Wiwsport.com