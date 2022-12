Alors que l’activité prend de plus en plus un envol chez les jeunes au Sénégal et qu’elle occupe une belle frange des jeunes sénégalais, nous sommes allés fouiller dans les dessous du secteur des Jeux Vidéos. Combien gagne un gamer professionnel ? Quelles sont les principales sources de revenus d’une structure d’eSport ?

Dans l’univers naissant de l’eSport au Sénégal, on note de plus en plus la présence de la jeunesse qui adule cette nouvelle forme de sport dans le pays. Au point d’en devenir même pratiquants professionnels. Même s’il n’existe encore qu’un seul club professionnel en activité au Sénégal en l’occurrence Solo Esport, l’existence des structures de promotion et de pilotage en dit plus sur l’avenir radieux de ce secteur pourvoyeur d’emploi pour les jeunes. Mais, au Sénégal, l’eSport paye-t-il vraiment ses acteurs ?

Au Sénégal, l’eSport paye bien mais il y a mieux

Si l’on en croit nos sources, le salaire d’un joueur professionnel au Sénégal est actuellement compris entre 150.000 et 300.000 FCFA. Toutefois, des tops gamers comme DexxJunior ou encore Momojuve, peuvent toucher une rémunération beaucoup plus importante (entre 3 et 5 millions par an). Par rapport au jeu, cette fourchette dépend aussi des types de jeu en question. Il est encore aujourd’hui difficile de gagner plus au Sénégal car la charge de travail ne demande pas 40h par semaine comme cela se fait ailleurs. « Le joueur professionnel sénégalais ne peut pas encore se consacrer à sa passion du fait des réalités socio-culturelles qui prévalent », affirme un responsable du domaine au Sénégal.

A titre comparatif, en France, un joueur pro FIFA ou PES peut percevoir jusqu’à 4000 à 10.000 euros (soit 2.643.686 et 6.609.217 FCFA) comme salaire. Tout dépend de la popularité du joueur, de son expérience et de son talent. Aux Etats-Unis, un gamer professionnel percevrait entre 500 et 6000 dollars (soit 310.750 à 3.729.000 FCFA). Toutefois, sur les jeux en équipe comme Dota ou CSGO, les salaires sont encore beaucoup plus élevés.

Mais d’où vient l’argent qui finance le secteur de l’eSport au Sénégal ?

En vrai, en plus de ces salaires, les joueurs professionnels bénéficient des pourcentages sur les cashprizes des compétitions dans lesquelles ils prennent part. Il y a par exemple des tournois qui rapportent jusqu’à 5000, 10.000 ou 20.000 euros (soit 3.304.608, 6.609.217, 13.218.434 FCFA) et le joueur peut toucher jusqu’à 70% de cette somme. Mais aussi, il existe d’autres sources de revenus dans l’eSport. En plus d’un salaire, le joueur pro peut prendre profit de la création de contenu sur YouTube ou Twitch. Ils peuvent aussi nouer des partenariats individuels ou des événements où on associe leurs noms.

Tout cet argent versé ou payé aux joueurs est généré dans la sphère d’eSport à travers les investissements des partenaires, les levées de fonds, les partenariats avec les marques ou sponsors, la création d’événements, la vente de maillots, mugs… ou bien sûr les cashprizes que les compétitions procurent. Grâce à ces sources de revenus, une structure d’eSport peut avoir un budget annuel compris entre 35 et 40 millions par année.

Loin de ce qui se passe dans les pays en avance dans ce domaine, mais ambitieux au regard des difficultés encore rencontrées au Sénégal. Le secteur est encore en phase de promotion et de structuration, mais l’ambition et le potentiel humain ne manque pas pour espérer un avenir radieux pour l’eSport dans le pays.

wiwsport