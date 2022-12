Pourtant bien mieux qu’entreprenant et dominateur, le Maroc s’est incliné face à des Français plus efficaces (0-2). Les Bleus défendront leur titre, dimanche prochain, face à l’Argentine.

Toutes les belles histoires ont une fin et le rêve d’une finale au Lusail Iconic Stadium pour le Maroc s’est brisé en demi-finales. Face à une Equipe de France qui les a pris dans leur propre jeu depuis le début de la compétition, les Lions de l’Atlas sortent de la Coupe du Monde la tête haute et ont bien mis en difficultés les Champions du monde en titre tout au long de la rencontre. Si les Marocains voudront se consoler avec la médaille de bronze face à la Croatie, samedi, les Bleus eux iront chercher un troisième titre, le deuxième d’affilée contre l’Argentine de Leo Messi, dimanche.

Dès le début de la rencontre, les hommes de Didier Deschamps voulaient mettre le holà à tout espoir du côté marocain. Kylian Mbappé et ses partenaires ont volontairement choisi de laisser la balle à des Lions de l’Atlas dont le fort dans cette Coupe du Monde semblait toujours de ne pas avoir la possession et de faire mal à l’adversaire à chaque fois quand on récupère. Bas sur le terrain, la France cherchait d’emblée la faille et la trouvait au bout de cinq minutes. Theo Hernandez profite d’une tergiversation dans la défense marocaine et ouvre le score.

Malgré ce coup fatal (courir derrière le score) qu’il n’avait jamais encore connu dans cette Coupe du Monde, le Maroc ne s’en laissait pas compter et répondait à son adversaire. A la 10e minute, l’excellent jeune milieu de terrain du SCO Angers, Azzedine Ounahi, tente un tir de loin et oblige Hugo Lloris à la parade. Puis quelques plus tard (17e), revenait la frayeur dans les camps marocains. Lancé dans le dos de la défense marocaine, Olivier Giroud se joue de Romain Saïss et se dirige vers la gauche de la surface. L’attaquant français tente une lourde frappe qui termine sur le poteau gauche de Yassine Bounou.

On aura vécu une fin de première période bien animée et dans laquelle le Maroc a eu l’occasion de revenir juste avant la pause si le retourné de Jawal El Yamiq (44e) n’avait pas trouvé le poteau de Lloris, mais l’efficacité n’allait pas du tout être au rendez-vous pour les Lions de l’Atlas. En seconde période, les Marocains ont littéralement dominé les débats, mais ils ont souvent péché dans la finition. Tout le contraire pour leurs adversaires. Longtemps bousculés, la France se libérait à la 79e minute sur un but de Randal Kolo Muani après un superbe travail de Kylian Mbappé.

C’était carrément la fin des espoirs côté marocain, malgré une fin de rencontre où les hommes de Walid Regragui ont mis le feu dans le camp de la France. Avec beaucoup de réussite, les Bleus rejoignent donc l’Argentine en finale et tenteront de conserver leur titre remporté en 2018. Ce serait le troisième trophée de l’histoire pour la France. Le Maroc y a cru, a fait vibrer toute une nation, tout un continent, mais le rêve s’arrête aux portes de la grande finale d’une Coupe du Monde. C’est déjà une très belle chose, alors que le parcours n’est pas fini : il y a une médaille de bronze à aller chercher contre la Croatie.

