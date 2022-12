Portée par une attaque super efficace avec donc un Messi flamboyant, l’Argentine n’a fait qu’une bouchée de la Croatie (3-0), en demi-finales du Mondial. L’Albiceleste se qualifie pour sa 6e finale de l’histoire et affrontera le Maroc ou la France.

Qu’on se le dise, l’Argentine est bien venue au Qatar avec l’ambition d’accomplir le rêve de tout un peuple et de nombreux fans de football. Eliminée en huitièmes de finale lors de la dernière édition et malgré un début de tournoi très poussif, l’Albiceleste a atteint un nouvel objectif dans sa quête et confirmé son statut de favori de la Coupe du Monde. Les Argentins ont étrillé la Croatie en s’imposant 3-0 en demi-finales, ce mardi au Lusail Iconic Stadium.

Ce net succès argentin face aux vice-champions en titre constitue un véritable archétype de leçon de réalisme et de volonté des hommes de Lionel Scaoloni. Certes, l’Argentine a eu les meilleures occasions. En face, les Croates ont dominé sur la possession de balle avec plus de 60%. Mais les joueurs de Zlatko Dalic ne se sont jamais montrés inspirés, tranchants ou encore solides défensivement, comme on l’a bien bu lors de leurs derniers matchs.

Alors qu’on vivait une rencontre bien fermée, l’Argentine a profité des erreurs de son adversaire pour prendre assez nettement l’avantage. Parfaitement lancé dans la profondeur par le milieu de terrain de Benfica, Enzo Fernandez, Julian Alvarez fonce directement vers la surface croate et s’empale sur le gardien de but de la Croatie Dominik Livaković. Le jeune attaquant de Manchester City obtient un penalty qui sera très bien exécuté par Leo Messi (34e).

Cinq minutes plus tard, Alvarez, parti en contre après une belle passe d’Alexis Mac Allister venait doubler la mise en profitant notamment de deux contres favorables dont un dégagement raté par Borna Sosa (40e. Le plus dur était fait, et l’Argentine peut tranquillement repartir aux vestiaires. Car rien de mauvais n’allait arriver à Leo Messi et ses partenaires devant une équipe croate qui a vraiment manqué d’inspiration sur ce match.

En seconde mi-temps, les Argentins ont joué à conserver le score, tout en sachant exécuter leurs contre-attaques. Sur ce point, ils pouvaient naturellement compter sur le meilleur joueur de l’histoire, Leo Messi, pour aller inscrire le troisième but à 20 minutes du terme. Parti de la droite, le septuple Ballon d’Or qui provoque et efface Joško Gvardiol pour rentrer dans la surface. Il centre en retrait pour Julián Álvarez qui ajuste Dominik Livaković (3-0, 70e).

Facile et efficace, l’Argentine domine donc son sujet et file logiquement en finale où elle affrontera soit le Maroc de Walid Regragui soit la France, championne du monde en titre. Peu importe l’adversaire, nul doute que Leo Messi et ses partenaires ont toutes les capacités d’aller décrocher un troisième titre mondial pour leur pays le dimanche 18 décembre prochain. Ce serait évidemment la consécration pour Messi qui effacerait les larmes d’une finale perdue en 2014.

