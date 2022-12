C’est déjà la fin pour Moussa Wagué à Gorica. Arrivé dans le club croate l’été dernier, le latéral droit sénégalais a résilié son contrat.

Cinq mois, et puis s’en va ! Arrivé libre du FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Moussa Wagué (24 ans, 21 sélections avec le Sénégal pour 1 but) n’est plus officiellement un joueur de HNK Gorica. Dans un communiqué diffusé sur son site officiel, le club croate, actuelle lanterne rouge du Championnat de Croatie, a annoncé la résiliation du contrat du joueur d’un commun accord.

Après avoir manqué toute la saison dernière à cause d’une grave blessure subie lors de son passage en prêt au PAOK Salonique, Moussa Wagué avait gratuitement quitté le FC Barcelone afin de relancer sa carrière du côté de Velika Gorica. Le latéral droit international sénégalais n’aura disputé que 14 matchs. Le voilà désormais libre de tout contrat à quelques semaines du début du mercato d’hiver.





wiwsport.com