Besiktas, qui souhaite apporter quelques retouches à son effectif cet hiver, aurait réactivé la piste menant à Nampalys Mendy.

On s’en souvient, en 2020, Besiktas était sur le point d’enrôler Nampalys Mendy mais les discussions n’ont pas pu aboutir entre les deux parties. Deux ans plus tard, la formation turque qui est à la quête du sang frais dans son milieu de terrain, fait le champion d’Afrique sa priorité. En effet, d’après les informations de la presse turque largement reprises par nos confrères anglais, le profil de Nampalys Mendy, dont le contrat expirera à la fin de la saison, intéresse le pensionnaire de la Super Lig de Turquie.

Ce dernier ambitionne même de passer à la vitesse supérieure. Il aurait décidé de faire une offre en janvier. Le milieu de terrain sénégalais de 30 ans transféré de Nice à Leicester City en 2016 contre une somme de 15,5 millions d’euros, a un statut de remplaçant chez les Foxes. Alors qu’il a réussi à s’imposer dans l’effectif d’Aliou Cissé, en participant à la Coupe du Monde où il a été éliminé avec le Sénégal en huitièmes de finale par l’Angleterre, Nampalys Mendy a disputé seulement 943 minutes cette saison sous les couleurs de Leicester en 16 matchs. Le coéquipier de Madison ne dira certainement pas non à un changement d’air et éventuellement plus de temps de jeu.

wiwsport.com