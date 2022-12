Iliman Ndiaye a décidément le vent à poupe. Après avoir disputé sa première grande compétition à savoir la Coupe du monde avec l’équipe nationale du Sénégal, le milieu offensif de retour en Angleterre a été accueilli dans son club par un prix. En effet il vient d’être élu joueur du mois de Novembre par les supporters de Sheffield à l’issue d’un sondage.

L’international sénégalais qui a réalisé une bonne coupe du monde avec une passe décisive offerte est arrivé en tête des sondages en récoltant 9 points sur 12 possibles. Iliman Ndiaye vole ainsi la vedette à George Baldock, John Egan, Ollie Norwood et Oli McBurnie tous nominés pour ce prix du meilleur joueur du mois de novembre.

Dans cette période, Iliman a marqué deux buts en quatre matchs disputés en Championship. A ce stade de la saison, le joueur de 22 ans a marqué 9 buts et délivré 2 passes décisives en 21 matchs de Championship.

Skiliman. 🌪🇸🇳

The @abroofingsol Player of the Month for November, Iliman Ndiaye. 🏆👏 pic.twitter.com/xfqgGHjus2

— Sheffield United (@SheffieldUnited) December 8, 2022