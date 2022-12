Le samedi 3 décembre dernier, le Sénégalais Oumar Kane dit Reug Reug affrontait, en MMA, l’Ouzbek Mirzamukhamedov, aux Philippines. Cela, à un petit peu moins de 3 mois de son combat du 5 mars 2023, contre Sa Thiès. Et, comme le CNG avait sorti une circulaire pour dire qu’aucun lutteur ne devait lutter en MMA à 3 mois de son combat en frappe, l’Extraterrestre a été saisi par le CNG, via son manager Palla Diop.

« Effectivement, la Commission Règlement et Discipline m’avait saisi pour des explications concernant le combat de Reug Reug. Mais, je leur ai bien dit que le contrat de Reug Reug en MMA est antérieur à son combat contre Sa Thiès. Que mon protégé avait signé un contrat pour 5 combats en MMA, depuis longtemps. Et depuis, je pense que le CNG a bien compris et ne m’est pas revenu. », confirme et explique ce dernier.

Par ailleurs, il n’est pas exclu que le lutteur, à son retour, aille voir le CNG, en compagnie de membres de son staff, pour de plus amples explications.

Après sa victoire devant l’Ouzbek, samedi dernier, Reug Reug est retourné à Dubaï le lendemain dimanche 4 décembre 2022. Mais le Génie de Thiaroye devrait rentrer à Dakar dimanche 11 décembre prochain.

Dans le cadre de la promotion de son combat contre Sa Thiès, la structure Gaston Production, après une première rencontre à Sorano, pourrait organiser un deuxième face-à-face le 1er janvier 2023, jour du combat Balla Gaye 2 vs Boy Niang 2. Il est vrai que les avenants ne sont pas encore signés au niveau du CNG, comme nous l’a expliqué Abdou Lakhad Ndiaye. Mais ce face-à-face devrait bien avoir lieu le jour de l’an.

Avec Les Arènes TV