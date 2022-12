Retentissant ! Auteur d’un match immense et héroïque, le Maroc crée encore plus la sensation dans cette Coupe du Monde en éliminant l’Espagne aux tirs au but (0-0 ; 3-0 t.a.b).

Les Lions de l’Atlas et Yassine Bounou à jamais dans l’histoire du football mondial. Après le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010, voilà le Maroc devient SEULEMENT la quatrième nation africaine à se qualifier pour les quarts de finale d’une Coupe du Monde. Pour ce faire, les hommes de Walid Regragui ont délivré une performance collective XXL devant l’Espagne, qu’ils éliminent aux tirs au but (3-0 t.a.b) après avoir tenu un score nul et vierge (0-0) à l’issue des prolongations.

Le Maroc immense pendant 90 minutes

Dans l’optique de faire déjouer la Roja, le Maroc se présente dans un schéma de jeu qu’il connait bien. Un 4-3-3 armé d’une défense solide, d’un milieu de terrain combattant et d’une attaque technique. Mais aussi un bon nombre de supporters venus mettre l’ambiance à l’Education City Stadium d’Al-Rayyan. En face, une équipe espagnole dans le même schéma de jeu, qui s’installe tout de suite dans le camp marocain. Leur domination est toutefois stérile et le Maroc se montre dangereux en contre-attaque. Le coup franc d’Hakimi n’est pas cadré (12e) et Asensio répond par un tir dans le petit filet (27e). Avant la mi-temps, Mazraoui s’offre le seul tir cadré depuis le début du match. Mais Simon capte en deux temps (33e).

Dans un match rugueux, l’Espagne a beaucoup de mal à pénétrer dans la surface marocaine. La Roja manque d’inspiration et le Maroc a donc un bon coup à jouer. Olmo est toutefois l’auteur du premier tir cadré espagnol mais Bounou n’est pas inquiété (53e). Les deux équipes se neutralisent totalement même si les Espagnols ont de plus en plus l’emprise sur ce match. Mais les Lions de l’Atlas sont infranchissables en défense, grâce notamment à un Aguerd monstrueux. Dans les derniers instants du temps réglementaire, la Roja s’offre quelques actions chaudes, dont un coup franc d’Olmo repoussé des poings par Bounou (90e+5).

Largement dominatrice dans la possession mais amorphe en attaque, l’Espagne est emmenée en prolongation par le Maroc. Les Lions de l’Atlas commencent quand même à souffrir face à la domination espagnole. Mais décidément, la Roja donne l’impression de pouvoir jouer des jours et des jours sans pouvoir marquer. Elle n’est d’ailleurs pas loin de la correctionnelle. Ounahi met le feu dans la défense espagnole et sert Cheddira. L’attaquant marocain entre dans la surface mais écrase son tir, qui est repoussé par Simon (105e) ! En seconde période, la Roja n’y arrive toujours pas. Cheddira se retrouve quant à lui dans une nouvelle position de marquer mais se fait rattraper par Rodri (114e).

Dans les derniers instants de la prolongation, l’Espagne croit à la libération met la reprise de volée de Sarabia, depuis un angle fermé, touche le poteau de Bounou (120e+3) ! Les deux équipes doivent donc se départager durant la séance de tirs au but. Les Espagnols manquent leurs deux premières tentatives et ne referont jamais leur retard ! Le Maroc, héroïque de la première à la dernière seconde, élimine donc l’Espagne et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde ! Les Lions de l’Atlas affronteront le Portugal ou la Suisse, qui jouent ce mardi soir. Concernant l’Espagne, c’est la douche froide. La Roja, trop peu dangereuse offensivement, est éliminé dès les huitièmes de finale. Une véritable désillusion pour les hommes de Luis Enrique, quatre ans après avoir été sortis au même stade de la compétition par la Russie.

