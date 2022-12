Le duel entre Lions aura bien lieu. Ce dimanche l’Angleterre affronte le Sénégal pour une rencontre de huitièmes de finale de la coupe du monde au stade AL Bayt d’Al Khor (19H GMT).

Ce sera la première fois que les Three Lions et les Lions de la Téranga s’affrontent en match officiel et de surcroît dans une coupe du monde. Si les coéquipiers d’Harry Kane demi-finalistes lors du dernier mondial ont survolé le groupe B terminant premiers et invaincus devant l’Iran (6-2), les États-Unis (0-0) et le Pays de Galles (3-0), ça n’a pas été le cas pour Aliou Cissé et sa bande qui ont dû puiser dans leurs ressources pour se qualifier en 8es.

Après avoir chuté d’entrée face aux Pays-Bas sur le score de 2-0, les champions d’Afrique sont montés en régime pour de battre le Qatar (3-1) et l’Équateur (2-1) avant de terminer à la deuxième place du groupe A.

Avec à son actif 16 participations en coupe du monde et un sacre il y’a bien longtemps en 1966, l’Angleterre va se frotter à l’inconnu total face à cette sélection du Sénégal qui certes n’est qu’à sa troisième participation à un mondial mais surfe sur son sacre en CAN cette année. Sans son « homme à tout faire », les Lions ont montré qu’avec de la détermination, de l’abnégation et surtout de la solidarité ils pouvaient avoir leur mot à dire dans ce tournoi. En témoigne l’hommage poignant rendu à feu Pape Bouba Diop lors du match contre l’Équateur et la victoire dédié à Sadio Mané par le sélectionneur Aliou Cissé.

Pour les hommes d’El Tactico, l’objectif est clair. Écrire sa propre histoire dans les annales du football sénégalais et faire mieux que la Génération 2002 qui avait atteint les quarts de finale de la Coupe du monde au Japon et en Corée lors du mondial 2002.

