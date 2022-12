Le Sénégal est éliminé de la Coupe du monde après cette défaite nette face à l’Angleterre. Mais dans ce revers qui n’a pas manqué de mettre en lumière certains manquements dans le jeu des Lions.

Les Lions ont joué un match compliqué ce soir face à l’Angleterre avec un système 4-4-2. Les hommes d’Aliou Cissé ont péché dans les duels où ils ont été malmenés par les Anglais. On le savait, ce n’allait pas être une rencontre facile, et le contenu du match la démontré. Les Lions ont plus tiré vers les buts mais les Three Lions se sont montrés beaucoup plus clinique.

Dans le haut niveau, les erreurs et les lacunes se payent cache. Et c’est ce qui s’est vu ce soir face à l’Angleterre, les Lions n’y étaient pas. Pourtant, Aliou Cissé a opéré à des choix forts comme le retour de Krépin Diatta dans le onze ou la titularisation d’Iliman Ndiaye dans l’axe du jeu. En défense, il n’y a eu aucun changement, mais au milieu de terrain, El Tactico a conduit le duo Nampalys-Pathé Ciss. Parce qu’il fallait de la présence dans l’entrejeu des Lions.

Aux côtés de ces deux milieux, Krépin Diatta et Ismaïla Sarr sont positionnés sur les ailes pour fermer les flancs et la force des Anglais. Boulaye Dia et Iliman Ndiaye formé le duo d’attaque. Voilà la stratégie mise en place pour défier les Three Lions et qui n’aura malheureusement pas fonctionné. Le positionnement des joueurs en est un point de controverse. Pourquoi pas la titularisation de Pape Gueye ? Pourquoi la titularisation de Krépin Diatta ? Pour aller plus loin dans ce genre de compétitions, il faut oser faire des choix et Cissé n’en a pas manqué ce soir, mais cela n’aura pas payé.

Les Lions n’ont pas vraiment existé dans cette rencontre face aux Anglais. Sur les débats physique et notamment l’intensité, de la défense à l’attaque, les hommes d’Aliou Cissé ont été mangés par le collectif de Southgate. Dans l’entrejeu, seul Pathé Ciss a rendu une copie plus ou moins bonne bien qu’il soit impliqué sur le deuxième but anglais. Souvent alertée dans ce mondial, la défense des Lions a été mise en difficulté notamment Abdou Diallo qui n’y était tout simplement pas. Devenu cadre de cet effectif, le défenseur de Leipzig était en retard sur la quasi-totalité de ses interventions.

Les Lions n’ont pas pu stopper les ailes des Anglais avec Saka et Foden mais aussi Bellingham qui a fait très mal aux joueurs sénégalais. On notera surtout le match raté de Krépin Diatta qui n’a pas fait mieux que lors de ses deux premières apparitions dans ce mondial. De son côté, Izo a juste fait quelques fulgurances, mais il n’avait pas vraiment le niveau des Anglais. Son duel avec Walker n’aura pas vraiment tourné en sa faveur.

Idem pour Iliman Ndiaye ! Le joueur de Sheffield n’a pas trouvé ses marques dans le dispositif mis en place par El Tactico. Il n’a pas existé dans ce match où il a été muet pour les 45 minutes qu’il aura passé sur le terrain. Pour sa part, Boulaye n’a pu réussir qu’un seul tir repoussé par Pickford. C’est tout le bilan de l’attaque des champions d’Afrique ce soir face aux Three lions.

Pour résumer, les Anglais étaient trop forts pour les Lions et le rêve de sacre s’arrête donc pour le Sénégal qui a montré ses limites ce soir face aux vice-champions d’Europe. Il faudra faire plus qu’apprécier cette défaite en huitièmes de finale de Coupe du monde et tirer des enseignements de cette participation.

Les notes des Lions face à l’Angleterre

Edouard Mendy 3

Kalidou Koulibaly 5

Abdou Diallo 2

Youssouf Sabaly 4

Ismaïl Jakobs 3

Nampalys Mendy 4

Pathé Ciss 3

Iliman Ndiaye 3

Ismaïla Sarr 4

Krépin Diatta 2

Boulaye Dia 4

Les remplaçants

Bamba Dieng 2

Pape Matar Sarr 2

Pape Gueye 3

Famara Diédhiou (non noté)

Fodé Ballo Touré (non noté)

wiwsport.com