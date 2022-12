Vainqueurs pas ouf des États-Unis ce samedi (3-1), les Pays-Bas ont validé leur billet pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Ils affronteront l’Argentine ou l’Australie.

Les Pays-Bas sont devenus la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde au Qatar en battant les États-Unis (3-1), samedi après-midi au Khalifa International Stadium. Pourtant dominés durant plusieurs minutes dans cette rencontre, les Oranje ont réussi à faire la différence presque à chaque fois qu’ils avaient l’opportunité.

Alors que l’attaquant de Chelsea Christian Pulisic a manqué une grosse occasion en tout début de rencontre, c’est Memphis Depay qui a ouvert le score à la 10e minute sur la première occasion néerlandaise. Puis en toute fin de première période, les hommes de Louis van Gaal ont encore fait preuve d’efficacité en doublant la mise par l’intermédiaire de Daley Blind.

La seconde mi-temps sera comme la première : les Pays-Bas laissent volontairement le ballon à une équipe américaine peu inspirée en attaque. Et si Haji Wright semblait avoir tout relancé dans ce match en réduisant l’écart à un quart d’heure de la fin (2-1, 76e), Denzel Dumfries, passeur décisif sur les deux premiers buts néerlandais, permettait à son équipe de reprendre le large (3-1, 81e).

Malgré ce troisième but concédé, les Américains ont continué de jouer leur jeu mais ne parviendront plus jamais à battre Andries Noppert. Le score reste donc à 3-1 en faveur des Pays-Bas qui se qualifient en quart de finale de cette Coupe du Monde et qui affronteront le vainqueur du second huitième de finale entre Argentine – Australie prévue ce samedi soir au Stade Ahmed bin Ali.

The Netherlands progress to the Quarter-finals! 🇳🇱@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 3, 2022

