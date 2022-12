Battue par le Japon (1-2), l’Espagne est néanmoins qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial et affrontera le Maroc. Le Japon, qui passe premier de la poule, joueront le Costa Rica.

Quel suspense, encore une fois… Tous les suiveurs ont, comme d’habitude, calculé tous les scénarios possibles et imaginables dans cette poule. Ils auraient pu les mettre à la poubelle après une dizaine de minutes de jeu dans les deux parties, quand les Espagnols et l’Allemagne ont ouvert rapidement le score. Mais le jeu de ballon est ainsi fait qu’il ne faut jurer de rien et ne pas jeter les petits papiers trop vite. Car treize minutes après la pause, tout était relancé. A vingt minutes de la fin, les deux qualifiés étaient… le Costa Rica et le Japon et les machines à calculer avaient retrouvé toute leur utilité.

Au final, c’est le Japon, premier de la poule, qui défiera la Croatie lundi à 16 heures, tandis que les Espagnols, deuxièmes, se mesureront au Maroc mardi dans l’après-midi. Luis Enrique, le coach ibère, n’est peut-être pas mécontent de ne pas finir en «pole-position», même s’il se serait certainement volontiers épargné quelques frayeurs. En finissant à la deuxième place, sa troupe a hérité d’un adversaire plus abordable en huitième de finale et, aussi, évité d’éventuellement croiser la route du Brésil en quart. Celui qui s’estime avec un peu d’ironie comme «le meilleur entraîneur de l’histoire» a peut-être pensé au coup d’après…

Au coup d’après, sans doute, mais pas sûr qu’il ait vu arriver la massue japonaise, jeudi soir. Les Nippons ont soigné les Ibères avec la même médecine que l’Allemagne (2-1) en entrée de tournoi. Ils ont été dominés d’entrée et ont cédé sur un but rapide d’Alvaro Morata (9e). Mais la troupe coachée par Hajime Moriyasu a encore appliqué une pression folle au retour des vestiaires et pris l’avantage sur des buts de Ritsu Doan (48e) et d’Ao Tanaka (51e). Ce dernier but, accordé par la VAR, va faire beaucoup parler. Surtout que l’Espagne n’a pas réussi à se remettre dans le match ensuite.

Another famous Japan win sees them top a wild Group E 🇯🇵@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2022

wiwsport.com