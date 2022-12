Le Sénégal ne verra pas ses arbitres retenus pour cette nouvelle édition de la Coupe du Monde officier des rencontres. En effet, les hommes en noir sont finalement reconsidérés comme des arbitres « supports ».

Au total, 36 arbitres de champ, 69 arbitres assistants et 24 arbitres assistants vidéo des six confédérations de la Fifa ont été sélectionnés pour cette grande messe du football mondial. Parmi eux, trois Sénégalais : Maguette Ndiaye, Djibril Camara et El Hadj Malick Samba. Ce trio arbitral qui a une forte expérience des compétitions internationales, présent à la dernière CAN Cameroun 2021 devra malheureusement se contenter de jouer les seconds rôles dans cette Coupe du Monde. L’information a été confirmée par l’ancien numéro 1 des arbitres sénégalais Malang Diédhiou. « Il y a de cela quelques jours j’avais posté sur mon statut ma profonde déception sans aucun détail. Je suis obligé aujourd’hui de vous informer que notre trio retenu pour la coupe du monde a été finalement reconsidéré en trio support (4e, assistant vidéo et assistant de réserve). Par conséquent on ne les verra malheureusement pas fouler les pelouses de Doha alors qu’ils étaient bien préparés et prêts pour ce mondial », se désole, l’instructeur technique FIFA/CAF et président de la Commission centrale des arbitres (CCA).

Ce qui justifie donc le pourquoi depuis le début de cette compétition, seul Maguette Ndiaye a eu à faire des apparitions mais comme 4e arbitre. L’officier sénégalais a été sélectionné pour les rencontres entre l’Argentine – l’Arabie Souadite et Brésil – Serbie. « Devant l’insistance de certains d’entre nous qui continuent de s’interroger à quand leur entrée, j’ai décidé de partager cette profonde déception qui me ronge depuis des jours » ajoute-t-il.

Cependant, l’ancien homme noir qui avait officié en tant qu’arbitre principal trois rencontres du dernier Mondial en Russie notamment le match de troisième place, estime que la présence du trio sénégalais dans cette Coupe du monde au Qatar est un pas de plus vers un avenir meilleur. « Retenons que notre arbitrage est quand même présent à la coupe du monde. Le travail continue pour d’autres échéances. Une expérience de plus. Merci. Alhamdoulillah ! Heureusement l’équipe nationale continue », conclut-t-il.

wiwsport.com