La Juventus de Turin est toujours dans sa logique de revenir au premier plan. Et pour ce faire, l’équipe de Massimiliano Allegri cherchera à se renforcer lors des prochaines fenêtres de mercato. L’un des dossiers prioritaires des Nerazzurri est celui de l’international sénégalais en provenance de Chelsea, Edouard Mendy.

Comme quoi la Coupe du monde est une vitrine pour les internationaux qui s’y engagent. Et ce n’est pas Edouard Mendy qui nous dira le contraire. Le lauréat du The BEST FIFA du Meilleur Gardien 2021 a perdu son leadership à Chelsea cette saison après l’arrivée de Graham Potter sur le banc, n’ayant joué que 945 minutes jusqu’à présent cette année. Edou a été nettement dépassé par un Kepa Arrizabalaga qui a repris confiance dans les cages. Et à l’en croire les dernières informations venues d’Angleterre, l’ex du Stade rennais serait proche de la sortie de Stamford Bridge alors que Chelsea cherche un nouveau portier.

Peut-être le moment opportun pour la Juventus de Turin d’entrer en action pour signer le champion d’Afrique. La direction sportive de la Juventus Turin a toujours aimé le profil d’Edouard Mendy, étant même le favori à l’époque pour remplacer Gianluigi Buffon avant Wojcech Szczesny ne soit pris. Mais pour le portier polonais, les jours semblent comptés au Juventus Stadium. Selon les informations relayées par Fichajes, la Juventus voudrait introniser Mendy au poste de numéro 1 et le faire jouer dans l’un des plus grands championnats européens, la Série A.

wiwsport.com