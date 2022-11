Capitaine courage et buteur décisif pour la victoire des Lions contre l’Equateur, Kalidou Koulibaly est revenu sur la qualification du Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du monde avant d’annoncer que son titre de meilleur joueur de a rencontre sera remis à la famille de Pape Bouba Diop.

Le capitaine des Lions a réagi suite à la victoire du Sénégal contre l’Equateur. « C’était un match difficile. On savait que c’était gagner pour aller de l’avant ou perdre ou rentrer à la maison. Mais je pense qu’il n’y a personne dans le groupe qui voulait rentrer à la maison. Le Champion d’Afrique se devait de passer ce tour là. En venant ici, le premier objectif c’était de passer les poules, on l’a fait. Maintenant, c’est une autre compétition qui va commencer. » a précisé Kalidou Koulibaly qui souligne que l’anniversaire du décès de Pape Bouba Diop les a motivé avant d’annoncer que son trophée d’homme du match sera remis à la famille de l’ancien numéro 19 des Lions.

« C’était un match spécial pour nous avec une date spéciale. L’anniversaire de la mort de Pape Bouba Diop… Je veux remercier sa famille parce que j’ai vu toutes les vidéos qu’ils ont fait pour nous et ça nous a vraiment motivé. Ça nous a fait du bien. C’est pourquoi aujourd’hui, le trophée de meilleur joueur on va leur remettre. Parce que c’est vraiment grâce à eux qu’on est là aujourd’hui » a expliqué Kk.

Revenant sur les détails du matchs , Koulibaly de poursuivre : « On s’attendait à ça, on les a bien analysé. On savait que c’est une équipe qui met beaucoup d’intensité et d’agressivité dans le jeu. Ils voulaient nous faire mal mais nous sommes habitués à ça, nous jouons en Afrique. Nous sommes Champions d’Afrique, nous avons l’habitude des duels. On savait qu’on allait répondre sur le terrain, on l’a fait avec ce premier but. Après l’égalisation, on savait que tout était possible. Le score était favorable pour eux mais on savait qu’on devait gagner. »

« Le Sénégal est meilleur quand il est dos au mur »

« Le Sénégal est meilleur quand il est dos au mur. On voit les hommes et aujourd’hui on a vu de vrais Lions sur le terrain. Je suis content et fier de cette équipe parce qu’ils ont montré de bonnes choses aujourd’hui. Maintenant, il y’a un huitième de finale à préparer. Ce n’est que le début, il ne faut pas faire la fête, il ne faut pas être content. Je pense qu’on a fait quelque chose de bien mais ce n’est que le début » a t’il assuré.

« Les huitièmes de finales ? On verra contre qui on va jouer. Que ce soit l’Angleterre ou n’importe qui, on fera tout pour gagner le match. Vous savez, on est le Sénégal, on ne craint personne. Y’a beaucoup d’équipes qui ne veulent pas jouer contre nous. A nous de rester concentrés , humbles, on verra contre qui on jouera C’était un des matchs les plus importants de ma carrière. Se qualifier était très important pour nous on l’a fait. Marquer mon premier but après 67 matchs, ça fait plaisir surtout à la coupe du monde c’est un rêve de gosse. On passe à autre chose maintenant. »

Wiwsport.com