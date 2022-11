Remplacé en fin de match par Pape Abou Cissé, Boulaye Dia a plutôt fait une bon match contre l’Equateur même s’il a manqué plusieurs occasions. Cependant pour le numéro 9 des Lions , l’essentiel était la victoire et la qualification en 8es.

Homme du match face au Qatar, Boulaye Dia n’a pas trouvé le chemin des filets face à l’Equateur ce mardi en marge de la dernière rencontre de phase de poules dans le groupe A. Mais les Lions se sont imposés deux buts à un et sont qualifiés pour le prochain tour.

« C’est une belle victoire, on ne voulait pas s’arrêter en phase de poules. On voulait passer en huitièmes et c’est ce que nous avons faits. On a produit un bon match et on a été récompensé. On s’attendait à ce genre de match ou il fallait à tout prix gagner sinon c’était le retour à la maison. Donc on a mis les ingrédients pour s’imposer en patron. Il fallait répondre à un défi physique imposé par les équatoriens. A ce niveau là , on ne pouvait pas se laisser marcher dessus. On connait ce domaine, en Afrique on est habitué. Bien entamé le match, répondre au défi physique, les premiers et seconds ballons et être dangereux devant avec des occasions. C’est ce qu’on a su faire dés le début du match. Tant mieux pour nous. » a déclaré Boulaye Dia

L’attaquant des Lions est par ailleurs revenu sur ses occasions ratées dans ce match. « Déjà au niveau collectif le fait d’avoir deux occasions comme ça et de les rater, je me suis dit : non c’est sur qu’on va en avoir d’autres et qu’on va marquer. Je me suis dit qu’il ne fallait pas douter et que j’en aurai une deuxième et je vais la mettre. Iliman Ndiaye ? Iliman est un joueur qui percute beaucoup on voit ses qualités techniques. Il nous fait du bien ».

