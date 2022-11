Longtemps tenu en échec, le Brésil s’est extirpé du piège tendu par la Suisse pour s’imposer (1-0) en fin de match et assurer sa qualification aux 8es de finale.

Reçu 2/2 pour le Brésil qui, après la France, devient seulement la deuxième nation dans cette Coupe du Monde a accéder aux huitièmes de finale après à l’issue de son deuxième match. Victorieuse de la Serbie (2-0) lors de sa première sortie, Seleção s’est imposé face au défi suisse ce lundi 28 novembre. Une victoire acquise grâce à Casemiro, buteur à la 83e minute.

Avec six points, le Brésil, qui jouait cette rencontre sans Neymar blessé, valide son ticket pour les huitièmes de finale et est quasi certain de finir à la première place de son groupe avant d’affronter le Cameroun. Justement, pour les Lions Indomptables qui ont fait match nul contre la Serbie (3-3), la victoire face aux Brésiliens sera impérative pour espérer la qualif’.

🎟 Brazil have booked their ticket to the Round of 16@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2022

