Pour le match décisif face à l’Equateur, les Lions du Sénégal connaissent l’identité de l’arbitre qui sera au sifflet. Il s’agit du Français Clément Turpin.

Après une victoire vendredi dernier face au Qatar (3-1), l’Equipe Nationale du Sénégal s’est relancée dans son groupe pour la qualification aux huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Troisième de la poule avec trois points, les Lions ont leur destin en main puisqu’une victoire contre l’Equateur, mardi (15h00 GMT), leur assurerait le prochain tour.

Pour cette rencontre qui s’annonce âprement disputée, la FIFA a choisi son arbitre. En effet, ce duel sera dirigé par Clément Turpin qui a déjà eu à arbitrer dans cette compétition puisqu’il était au sifflet de la rencontre entre l’Uruguay et la Corée du Sud. Turpin sera assisté par ses compatriotes Nicolas Danos et Cyril Gringore. A la VAR on aura également un Français : Jérôme Brissard.

wiwsport.com