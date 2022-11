Longtemps malmenée par une magnifique équipe saoudienne, la Pologne a fini par s’imposer (2-0) pour se rapprocher de la qualification aux huitièmes de finale.

Quelques jours après une retentissante victoire face à l’Argentine, l’Arabie Saoudite n’a pas pu enchaîner et est même tombée de très haut lors de son deuxième match dans cette Coupe du Monde. Contre toutes attentes au regard du déroulé du match, les hommes d’Hervé Renard ont été battus par une Pologne diaboliquement efficace et portée par son gardien de but.

En dépit d’un super début de rencontre, l’Arabie Saoudite a été surprise à la 39e minute en concédant un but du milieu de terrain de Naples Piotr Zieliński. Cueillis à froid, les Faucons n’ont pourtant pas levé le pied. Ils ont même eu la balle d’égalisation juste avant la pause, mais leur capitaine et meneur de jeu Salem Al-Dawsari voyait Wojciech Szczęsny stoppait net son penalty.

En seconde période, l’Arabie Saoudite a montré de plus belles choses, se bénéficiant multiples occasions. Mais contrairement au match face à l’Argentine, l’efficacité s’est enfuit et il y avait en face un bon gardien. Pire, les joueurs d’Hervé Renard vont concéder le 2-0 lorsque Robert Lewandowski profitait d’une erreur de la défense à la 82e minute pour marquer son tout premier but en Coupe du Monde.

Forte de ce succès, et en attendant la rencontre Argentine-Mexique de ce soir (19h00 GMT), la Pologne prend la tête du groupe avec 4 points, devant son adversaire du jour.

wiwsport.com