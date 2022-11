Les Lions ont élevé le rythme cet après-midi et imposé leur jeu au Qatar pour cette rencontre plus qu’importante. Avec un jeu sans réelle animation mais les intentions ont été au rendez-vous pour les hommes d’Aliou Cissé.

Dès l’entame du match, le Sénégal a pris le jeu à son compte pour cette deuxième sortie au mondial. Pour venir à bout du Qatar, Aliou Cissé a opéré des changements dans sa composition d’équipe. Si la ligne défensive a un peu changé avec le retour de Diallo en charnière centrale avec Koulibaly, la titularisation d’Ismaïl Jakobs au poste d’arrière gauche n’est pas une surprise au regard de son entrée intéressante lors du match face aux Pays-Bas.

Dans l’entrejeu, le duo Nampalys-Gana est reconduit mais sans Kouyaté pas encore remis de sa blessure. Devant eux, Boulaye Dia se positionne entre le milieu et l’attaque, surprenant mais bien possible avec les idées de Cissé. Sur les ailes, Krépin Diatta et Ismaïla Sarr sont reconduits pour alimenter l’attaquant de pointe, Famara Diédhiou. Le joueur d’Alanyaspor est lancé à la pointe de l’attaque dans un système de 4-2-3-1. Un onze jamais lancé par El Tactico, mais qui a été chargé de dompter le Qatar.

Dans le fond du jeu, le Sénégal n’a pas montré un meilleur visage que lors de la rencontre face à la Hollande. Ambitieux dans la circulation du ballon, les Lions n’ont pas pu compter sur la vivacité de leurs ailles avec Izo et Krépin. Le joueur de Watford, trop brouillon et dubitatif dans ses actions, n’a pas été au niveau des attentes. Mais il aura fait mieux que son compère de l’autre côté. Sur son aile, Diatta n’a rien tenté devant la défense qatarienne. L’ailier de l’AS Monaco est resté aphone tout le temps qu’il a passé sur la pelouse et revenait systématiquement en arrière quand il fallait attaquer.

L’autre fait marquant de la partie livrée par les hommes d’Aliou Cissé, c’est la copie rendue par Ismaïla Jakobs pour sa première titularisation en Coupe du monde. Le joueur de l’AS Monaco a été excellent sur son côté. Présent en défense comme en attaque, Jakobs a marqué son territoire dans ce match avec notamment une passe décisive sur le but de Diédhiou. Par contre, la défense, malgré le match correct de Koulibaly, a montré quelques signes de fébrilité. Un souci qu’El Tactico devra résoudre.

Le match de l’attaque reste tout de même sur une note positive puisque Boulaye Dia, notre homme du match et Famara Diédhiou ont marqué. Le joueur aux 11 buts en sélection aura réussi sa première dans ce mondial. D’autres joueurs ont aussi marqué des points dans ce match. C’est le cas de Pathé Ciss, Bamba Dieng, auteur du troisième but et Iliman Ndiaye, passeur décisif. Le dernier nommé a été intéressant après son entrée en jeu et a répondu aux espoirs que le public sur sa personne.

Le contenu du match des Lions n’aura pas encore convaincu, mais le plus important a été fait : prendre les trois points face au Qatar. Les Lions se relancent donc toujours avec les idées assumées de Cissé. Prochain match, ce sera face à l’Equateur mardi prochain, à partir de 15H Gmt.

Les notes des Lions face au Qatar

Edouard Mendy 7

Kalidou Koulibaly 6

Abdou Diallo 6

Youssouf Sabaly 6

Ismaïla Jakobs 6,5

Nampalys Mendy 6

Idrissa Gueye 5,5

Ismaïla Sarr 6

Krépin Diatta 3

Boulaye Dia 8

Famara Diédhiou 6

Les remplaçants

Iliman Ndiaye 6,5

Bamba Dieng 6,5

Pape Abou Cissé 5

Pathé Ciss 6

Pape Matar Sarr 5

