Au terme d’un superbe match, les Pays-Bas et l’Equateur se sont quittés sur un score de parité (1-1). Tout est ouvert dans ce Groupe A avant la dernière journée, mardi.

Les Lions du Sénégal sont avertis : ils devront lâcher toutes les armes s’ils souhaitent se qualifier en huitièmes de finale de la Coupe du Monde, d’autant plus qu’ils restent troisième du Groupe A à l’issue de la deuxième journée, malgré leur belle victoire contre le Qatar (3-1). Cela est dû du résultat entre les Pays-Bas et l’Equateur qui n’ont pu se départager au bout d’un vrai match (1-1).

Pourtant, tout avait très bien commencé dans cette rencontre pour les Oranje. Après seulement 6 minutes de jeu, les hommes de Louis van Gaal ouvrait le score sur un magnifique but de Cody Gakpo. Mais les Equatoriens, qui se sont vus refuser un but en première période, auront eu le mérite de revenir en début de seconde période grâce à Enner Valencia (49e), auteur de son 3e but.

Pendant plusieurs minutes dans cette seconde mi-temps, La Tri n’est pas passée loin de prendre l’avantage, mais les Néerlandais s’en sortaient toujours. Ainsi, après ce résultat entre Hollandais et Equatoriens, le Sénégal est contraint à battre l’Equateur lors de la dernière, mardi, pour se qualifier en huitièmes de finale. Les Lions peuvent même encore terminer premiers de la poule.

