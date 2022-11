Les Etats-Unis n’ont pas encore dit leur dernier mot. Après un bon résultat nul lors de la première journée face au Pays de Galles (1-1), la Team USA s’est encore montrée très accrocheuse devant la deuxième nation britannique dans son Groupe B : l’Angleterre. Mais Tyler Adams et ses partenaires ont été contraints au nul (0-0).

Au cours de cette rencontre, les Américains se sont bénéficiés des plus belles occasions, mais ont été moins inspirés face Jordan Pickford. Avec ce nul, les Etats-Unis, 3es, gardent leurs chances intactes de se qualifier aux huitièmes de finale, mais il faudra s’imposer contre l’Iran (2e) lors de la dernière journée.

De son côté, l’Angleterre se rapproche de la qualification. Avec quatre points au compteur et un goal-average à +4, seule une défaite de plus 4 buts d’écart contre le Pays de Galles mettrait les Anglais dans une mauvaise posture. Mais le derby contre les Gallois s’annonce tout de même très disputé.

It finishes all square between England and USA. One point apiece to keep things close in Group D.@adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 25, 2022