Le milieu de Lion n’a pas semblé totalement satisfait de la prestation malgré la victoire contre le Qatar. Il espère voir plus pour venir à bout de l’Equateur.

Battu par les Pays-Bas lors de la première journée, le Sénégal s’est parfaitement relancé dans un groupe en dominant le Qatar ce vendredi 25 novembre (3-1). Cette victoire permet à Idrissa Gueye et ses partenaires d’avoir leur destin en mains pour le ticket qualificatif en huitièmes de finale. Même si l’essentiel est là après le Qatar, le numéro 5 des Lions s’attend à plus de meilleures choses pour battre l’Equateur, mardi, et assurer de poursuivre dans la compétition.

« On est très content. On était dos au mur, donc il fallait gagner ce match-là. On l’a fait avec la manière malheureusement on a pris ce but. Il faut continuer à travailler, se reposer, bien se préparer pour le troisième match et gagner pour continuer notre aventure. Il y a toujours des améliorations à faire sur l’efficacité, que ce soit offensivement comme défensivement. Il ne faut pas concéder ce genre de but qu’on a pris contre le Qatar », a déclaré Idrissa Gana Gueye.

