Présent en conférence de presse ce jeudi, le capitaine des Lions a été interrogé sur l’arbitrage avant le match contre le Qatar, vendredi (13h00 GMT).

Après sa défaite d’entrée contre les Pays-Bas, le Sénégal est dans le quitte ou double au moment d’affronter le pays organisateur de la Coupe du Monde 2022. Les Lions doivent impérativement s’imposer pour se relancer avant la dernière journée face à l’Equateur. Demain vendredi, ils seront arbitrés par l’Espagnol Mateu Lahoz. Ce qui n’inquiète pas du tout Kalidou Koulibaly qui veut se concentrer sur le plus important qui n’est autre que la gagne.

« Je ne veux pas parler de l’arbitrage. On sait que ce sera un match difficile face au pays organisateur. Il peut se passer beaucoup de choses. A nous de rester concentrés, penser au football et remettre tout de notre côté. On sait qu’on est capables de faire un bon match et de gagner. Je pense qu’il y aura des arbitres compétents, mais il faut seulement penser au terrain, à la tactique à mettre en pense et aux joueurs qui joueront. On a un match à gagner », a t-il déclaré.

wiwsport.com