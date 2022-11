Ndeye Ndioma Kane change de club, mais reste en première division portugaise (Liga Betclic Feminina). La sénégalaise de 22 ans vient en effet de s’engager avec CDE Francisco Franco.

Auteur d’une excellente saison 2021-2022 avec Quinta Dos Lombos, Didi comme on la surnomme a décidé de changer de cap et de rejoindre le club de funchal. Elle arrive en cours de saison et devra vite s’adapter et rester sur sa lancée de la saison dernière.

Basket Senegal