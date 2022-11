Alors que sa suspension court toujours, Keïta Baldé a fait son retour à l’entraînement collectif du Spartak, ce lundi 21 novembre.

Keïta Baldé entrevoit le bout du tunnel. Suspendu pour avoir manqué un contrôle antidopage en Italie, l’ancien joueur de Cagliari est de retour dans le groupe professionnel du Spartak Moscou à l’entraînement. En attendant la fin de sa sanction, le 5 décembre prochain, qui lui permettra de pouvoir rejouer, KBD a été réintégré au groupe professionnel de Guillermo Abascal, après plusieurs semaines d’entraînements individuels.

Pour l’occasion, l’international sénégalais a accordé un entretien à son club, où il évoque sa forme. « Je me sens bien, j’ai beaucoup travaillé individuellement. J’ai été constamment engagé et a maintenant je rejoins l’équipe. Je suis très content de m’entraîner enfin avec mes coéquipiers. Ce club a un personnel professionnel qui est formidable pour m’aider à être au mieux de ma forme. Je suis juste chanceux. »

Le Champion d’Afrique de 27 ans s’est également confié sur ses dernières semaines compliquées. « Psychologiquement, au début ce n’était pas facile, car une décision de justice qui m’était désagréable a été prise. Mais j’ai d’excellents coéquipiers, amis, famille. C’était une période difficile, mais c’est la vie. Parfois, les gens font des erreurs qui ne sont pas en votre faveur. Et vous devez être prêt pour cela, vous devez le prendre avec la tête froide et continuez à travailler. »

Enfin, Keïta Baldé s’est exprimé sur son adaptation et sur ses objectifs en deuxième partie de saison. « Je commence à parler russe lentement, j’ai des cours tous les jours. Je m’entraîne deux heures par jour. Le professeur vient chez moi. Alors je parle un peu », ajoute t-il. « Je veux que tout se passe bien en deuxième partie de saison. Je vais tout faire pour être en parfait état de forme et revenir comme un joueur vraiment fort pour prouver à tout le monde que le club ne m’a pas signer pour du plaisir. Je veux montrer du bon football, marquer, donner des passes décisives et gagner avec l’équipe. »

wiwsport.com