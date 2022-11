Aussi invraisemblable que cela puisse paraitre, Bernard Lesbros est devenu jusqu’à preuve du contraire le plus âgé de tous les champions du Sénégal en échecs. Ce septuagénaire a été sacré au terme de la 9ème et ultime ronde de la phase 2 du Championnat national, dimanche dernier. Il succède à Amadou Lamine Cissé, le lauréat sortant.

À l’état civil, il est Français né au Mans, mais en tant que joueur d’échecs, Bernard Lesbros est un Sénégalais. Voilà comment aime se définir le nouveau champion du Sénégal de 74 ans, dont un demi siècle passé sur l’échiquier. Bernard Lesbros a totalise 7 victoires, 1 nul et 1 défaite lors de cette phase 2 du Championnat programmé sur deux manches, dont la dernière n’a été conclue que le week-end dernier.

Il a profité des cours de maître délivrés par un coach grec et indirectement de l’absence de ténors comme Gbedo Sy pour réussir son premier mât national au terme de sa seconde participation à une élite sénégalaise. Bernard Lesbros a représenté le Sénégal dernièrement aux Olympiades de Chennai en Chine et au Championnat d’Afrique disputé au Nigeria. «La tension nerveuse est permanente à mon âge, c’est fatigant. Le moment où le joueur est plus fort, c’est entre 30 et 35 ans, on perd de nombreux points au classement. Je suis plus fort aujourd’hui qu’à 30 ans. Je comprends vraiment mieux les échecs », déclare-t-il.