Comme annoncé sur wiwsport, le Sénégal va prendre part aux Championnats du Monde de Teqball. Toutefois, des trois athlètes qualifiés pour les joutes en single, double et mixte, un seul s’est envolé vers l’Allemagne a-t-on appris.

Mame Cheikh Fam est en route pour l’Allemagne. Comme en 2021, il sera le seul représentant du Sénégal à cette compétition. Alors qu’il s’était arrêté en huitièmes de finale lors de sa première participation, le jeune teqer vise les demi-finales pour cette édition. Les championnats du Monde de Teqball démarre ce mercredi à Nuremberg en Allemagne. En plus de Mame Cheikh Fam, la délégation sénégalaise est composée du président et du SG de l’ASTEQ, respectivement Djiby Sy et Modou Gueye Seck. Ce dernier nous en dira plus sur le forfait des deux autres teqers dont la participation était menacée par un problème d’obtention des visas.

Mame Cheikh Fam entre en lice aujourd’hui

Il n’aura qu’une petite période de repos avant de disputer son premier match. C’était le même scénario en 2021. Mame Cheikh Fam loge dans le groupe H avec 4 teqer et va affronter le polonais Boonkoom Tipwong, en premier. Ce duel est prévu ce mercredi à 14h Gmt.

