Avant son entrée en lice avec le Cameroun à la Coupe du Monde, l’attaquant du Bayern Munich envoie un message très émouvant à son coéquipier de club, Sadio Mané.

En plus d’être un excellent buteur, Eric Maxim Choupo-Moting est un homme bon, plein de sens dans son raisonnement. Le 8 novembre dernier, Sadio Mané a été victime d’une blessure avec le Bayern Munich. Un coup au péroné qui le fait rater la Coupe du Monde avec les Lions du Sénégal et qui, sans doute, l’écartera des terrains pendant plusieurs mois. Alors qu’il entrera en lice au Mondial avec le Cameroun, jeudi, face à l’Egypte, l’attaquant camerounais a souhaité envoyé un message fort à son coéquipier bavarois.

« Je suis très triste pour lui, pour le Sénégal et pour l’Afrique. C’est un grand joueur et une grande personne aussi. Je suis très heureux qu’il nous ait rejoints au Bayern et je suis très contrarié et triste pour lui que cette blessure soit survenue juste avant la Coupe du monde. Les blessures font toujours partie du jeu mais, malheureusement, il s’est blessé au mauvais moment. Nous sommes tous avec lui et j’espère qu’il va garder son énergie positive. Il reviendra plus fort », a déclaré Choupo-Monting dans des propos rapportés par L’Equipe.

wiwsport.com