Le temps d’un samedi 19 novembre 2022, le stadium Marius Ndiaye transformé en temple du Kung-fu a vibré au rythme des dé- monstrations individuelles, par équipes, moderne et traditionnelle. Les combattants venus de tous les clubs du Sénégal ont rivalisé à travers des démonstrations à mains nues, épée, bâton et sabre.

Au terme de cette journée dédiée à la Coupe de l’ambassadeur de Chine au Sénégal, l’ASFA s’est hissée sur la plus haute marche du podium dans la catégorie seniors hommes. De par leurs belles démonstrations techniques à mains nues et en sabre, les Militaires ont régalé le public. Ils ont terminé les Championnats du Sénégal 2022 à la 1ère place avec 3 médailles d’or et 1 en argent.

Les hommes en tenue sont suivis dans cette belle performance par Domou Teungueth et Union de Diander exæquo 12 en or chacun). Le Temple du Savoir ferme la marche avec or, 1 en argent et 2 en bronze. En juniors, l’Union de Diander a terminé à la 1ère place avec médailles d’or, 3 d’argent. Elle est suivie par l’Aigle d’or de Diourbel (3 or, 2 argent 1 argent) et Tigre d’or Joal (3 or, 1 bronze).

Ces Championnats de démonstration technique ont été une grande réussite sur le plan organisationnel. Ils ont regroupé 265 athlètes venus de 42 clubs.