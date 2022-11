On y est ! Après la journée d’ouverture de la 22e édition de la Coupe du monde, Le Sénégal entre en lice ce lundi pour le deuxième match de la première journée du groupe A. Face aux Pays-Bas, les Lions ont le grand défi de battre leur adversaire et ainsi rejoindre l’Equateur en tête de leur groupe.

Arrivé dans ce mondial pour la première fois dans la peau d’un champion d’Afrique, le Sénégal nourrit beaucoup d’ambitions pour sa troisième participation à une Coupe du monde. Pour lancer leur campagne, les hommes d’Aliou Cissé doivent passer leur premier test qu’est la Hollande. Un adversaire que les bookmakers présentent comme le favori de ce groupe A qu’il partage avec le Qatar, l’Equateur et le Sénégal. Mais, Aliou Cissé est clair : son équipe a des arguments à faire valoir.

Par ailleurs, le Sénégal qui a ouvert ses deux participations à la Coupe du monde par deux victoires sur la France (2002) et la Pologne (2018), voudra refaire le coup face aux Pays-Bas de Louis Van Gaal. Mais un résultat que Cissé et ses hommes vont aller chercher avec beaucoup d’imprévus. Si l’absence dans cette compétition de Sadio Mané veut être oubliée par ses coéquipiers, les forfaits de Jakobs et de Ballo Touré vont certainement chambouler d’avantages leurs plans.

Pour ce match dont le coup d’envoi sera donné à 16H00 Gmt, les Lions auront quoiqu’il arrive une surprise dans leur onze de départ. Quel classement va improviser El Tactico face aux Néerlandais ? En tout cas ses choix sont multiples et cela pourrait aider à perturber la stratégie de l’adversaire. Qui du Sénégal ou de la Hollande va rejoindre l’Equateur en tête de ce groupe A, au terme de la première journée ? Réponse cet après-midi au stade Al-Thumama.

wiwsport