Zappé par Aliou Cissé, Saliou Ciss a posté un message d’encouragement à l’endroit les Lions qui feront leur entrée en lice dans cette édition de Coupe du Monde au Qatar, contre les Pays-Bas ce lundi à 16h00 GMT.

Absent de la liste d’Aliou Cissé pour la 22e édition du mondial de football, Saliou Ciss, l’un des meilleurs joueurs sénégalais de la dernière campagne africaine des Lions, a adressé un message de soutien à ses coéquipiers qui vont défier les Pays-Bas dans le cadre de la première journée du groupe B. Le latéral gauche champion d’Afrique a été zappé par le sélectionneur en raison de sa situation actuelle (sans club).

Les Lions peuvent donc compter sur un soutien de poids, qui a publié un message à quelques heures du coup d’envoi du match sur Instagram. « Pas besoin d’un grand nombre d’amis pour prouver sa personnalité. Le lion marche seul et le mouton avec le troupeau. Amoule yokh yokhiiii boys let’s go for the win yalana yala défff diam aller les lions » a légendé le meilleur latéral gauche de la dernière Coupe d’Afrique des Nations.

wiwsport.com