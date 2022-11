Le sélectionneur des Lions faisait face à la presse à la veille du match contre les Pays-Bas.

L’entame de cette Coupe du Monde

C’est un plaisir d’être là. Le début de la compétition est très important pour nous pour rentrer de la meilleure façon. On va essayer de faire un bon résultat qui nous mettra dans de meilleures conditions pour la suite. Dans une compétition de cette envergure, le premier match est toujours très important. Il y a une très bonne équipe en face. Notre expérience en 2018 et pendant différentes CAN et notre statut de champions d’Afrique nous donnent plus de confiance.

L’absence de Sadio Mané ?

On est peiné pour lui. Au-delà des besoins de l’Equipe Nationale, c’est d’abord sa santé qui compte. On ne peut pas cacher son importance dans cette équipe. Chaque entraîneur constitue une équipe autour de son meilleur joueur. Nous souhaitons qu’il revienne dans de meilleures conditions pour continuer à faire son travail correctement. D’autre part, il y a un groupe qui a des joueurs expérimentés et des jeunes prêts à relever le défi. Je crois donc que notre collectif est bon. Il nous est arrivé de jouer des matchs sans Sadio Mané, même si ce n’était pas du même calibre que les Pays-Bas. L’état d’esprit est bon.

Le Sénégal a toujours gagné son premier match de Coupe du Monde…

On peut voir les choses comme ça (s’il est superstitieux), mais quand on regarde bien, les Pays-Bas ont toujours bien débuté leur premier match. Nous espérons effectivement avoir la même chance en gagnant ce premier match.

Comment aborder ce match si le football africain est différent du football européen ?

Nous allons rester nous-mêmes, garder nos valeurs et notre identité et style de jeu. Il ne s’agit pas de copier des autres. Tout le monde connaît le style de jeu du Sénégal et on va continuer à avoir ce style. Il faudra rester costaud défensivement et jouer dans les transitions. On a de la qualité technique pour garder la possession.

Le remplacement d’Ismail Jakobs ?

Tous les scénarios sont envisagés (s’il ne parvient pas à jouer). Nous avons un groupe homogène et équilibre. J’espère que son problème va se régler rapidement pour qu’il nous rejoigne pour le prochain match (contre le Qatar). On a misé sur une certaine polyvalence dans notre groupe. Il n’y aura pas de soucis pour remplacer Ismail Jakobs.

Si j’ai des similarités avec Louis van Gaal (le sélectionneur des Pays-Bas) ?

Van Gaal est une référence mondiale. On a plus à le présenter. Tout le monde connaît sa discipline.

Les cinq nations africaines seront entraînées par un sélectionneur africain…

C’est un processus qui est en train de prendre son envol, nous en sommes fiers. Mais nous sommes conscients qu’on est très attendus. Si on se fait tous éliminer dès le premier tour, on nous dira que nous ne sommes pas bons, que nous sommes des nuls (rires). Mais il est important d’entraîner une équipe nationale dont on connaît les réalités du pays. Nous sommes très fiers de représenter dignement l’expertise africaine. C’est un signal fort qu’on envoie.

Cette Coupe du Monde au Qatar ?

Il y a des installations magnifiques. J’ai eu la chance d’avoir bourlingué un peu partout dans le monde. J’espère que cet engouement dont le football a besoin se verra ici. L’équipe du Qatar ? Ils jouent chez eux, donc il y aura forcément un engouement autour de cette équipe. Mais pour l’instant, on se concentre sur les Pays-Bas. On aura l’occasion de donner notre avis sur le Qatar.

