Présent en zone mixte ce dimanche, le milieu de terrain récupérateur des Lions, Nampalys Mendy, s’est exprimé sur le forfait de Sadio Mané pour la Coupe du Monde.

Nampalys Mendy : « C’est une nouvelle qui nous a tous attristés. Sadio est important pour nous sur et en dehors du terrain, c’est un vrai leader pour nous. Il va bien évidemment nous manquer. Ces dernières années, on a créé beaucoup d’automatismes avec lui. Malheureusement, il ne sera pas avec nous dans cette Coupe du Monde.

Il va donc falloir s’adapter rapidement et faire sans lui, à commencer déjà contre les Pays-Bas. On a un groupe étoffé, avec la qualité. Il faut qu’on ait confiance en nous. Il n’y a personne qui est décédé. Sadio est quelqu’un de très important, il faudra lui faire honneur et rendre fier durant toute cette Coupe du Monde. C’est en partie grâce à lui qu’on est là. »

wiwsport.com