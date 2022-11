Le stadium Marius Ndiaye abrite, ce samedi, les Championnats du Sénégal de taolu de la Fédération sénégalaise de Kung-fu Wushu (FSKW).

Ces Championnats de taolu (démonstration technique) sont réservés aux catégories seniors et juniors. Ils auront comme cadre le parquet du stadium Marius Ndiaye qui sera transformé à un temple du kung-fu Wushu.

Tous les clubs affiliés à la Fédé- ration sénégalaise de Kung-fu Wushu, dirigée par El Hadji Ndiogou Guèye sont attendus à ces Championnats nationaux. Au programme, plus de 500 « Samouraïs » rivaliseront d’ardeur en démonstration individuelle, par équipes en taolu moderne et traditionnelle.

L’invité d’honneur de ces championnats de taolu 2022 dotés de la Coupe de l’ambassadeur de Chine au Sénégal est son Excellence Monsieur Xiao Han. «Le public aura droit à d’alléchantes démonstrations techniques modernes et traditionnelles en individuelles et par équipes. Le spectacle sera assuré», confie le Directeur technique national, Me Doudou Fall.

Ces joutes nationales sont qualificatives aux prochains Championnats d’Afrique de la discipline (le pays n’est pas encore dévoilé). Le top départ de cette journée de démonstration technique est sera donné à 09h00 pour prendre fin à 19h00.

Avec Stades