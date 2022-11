L’Association sénégalaise de power lifting et bodybuilding organise la 2ème édition du Championnat power lifting le 17 décembre au terrain de basket de la Place de la Nation.

Ce championnat de power lifting et bodybuilding verra la participation de 6 pays africains et du Liban. Il s’agit du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, de la Cote d’Ivoire, du Maroc et de la Gambie. Il est organisé par le promoteur Cheikh Kane alias coach Diez en collaboration avec le Comité national de Provisoire pour la Promotion de l’Haltérophilie le Culturisme et des Disciplines Associées (CNPPHDA) au Sénégal dirigé par le professeur Djibril Seck.

L’objectif de cette 2ème édition est de vulgariser davantage cette discipline. Le power lifting est un sport de force constitué de 3 mouvements différents : le squat ou la flexion de jambe, le bench press ou développé couché et le deadlift ou soulevé de terre.

Pour cette 2ème édition, les catégories qui seront en compétition chez les sont : poids léger -53 kg, -59 kg, -66 kg, -74 kg, poids moyen -83 kg, -93 kg, -105 kg et poids lourds -120 kg, +120 kg. Pour ce qui est de la catégorie féminine, elle aura au programme le squat et le deadlift.

Le body- building est un sport d’activité physique et sportive consistant à développer sa masse musculaire à des fins esthétiques. Pour y prendre part, les inscriptions sont ouvertes auprès le l’organisateur.

