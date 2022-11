La 22e édition de la Coupe du monde prévue du 20 novembre au 18 décembre concentre les joueurs issus des clubs du monde entier. Toutefois certains d’entre eux seront très bien représentés dans ce tournoi.

Pour cette première coupe du monde en Hivers, les clubs européens vont connaitre une trêve tout en observant de loin les prestations de leurs joueurs avec leurs différentes sélections.

Le Bayern club le plus représenté avec 17 joueurs

De tous les clubs européens, le Bayern Munich a le plus grand nombre de joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde. En effet le club bavarois a 17 joueurs qui joueront le mondial. Rien qu’avec la sélection d’Allemagne, il y’a 7 joueurs du Bayern Munich. Les dix autres joueurs sont partagés dans les autres nations présente au Qatar y compris Sadio Mané blessé mais inclus dans la liste du Sénégal pour la Coupe du monde.

Le FC Barcelone et Manchester City 2e exaequo avec 16 joueurs

Après le club allemand, arrive en deuxième position le FC Barcelone et Manchester City avec chacun 16 joueurs sélectionnés pour la compétition. L’actuel leader de LaLiga compte 7 joueurs convoqué avec l’Espagne (Jordi Alba, Busquets, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Ansu Fati) , 2 avec les Pays-Bas (Memphis Depay et Frenkie De Jong), 2 avec la France (Jules Koundé et Ousmane Dembélé) , 1 avec le Danemark (Andreas Christensen) , 1 avec la Pologne (Robert Lewandowski) , 1 avec le Brésil (Raphinha), 1 avec l’Allemagne (Ter Stegen) et 1 avec l’Uruguay (Ronald Araujo).

Pour les citizens de Pep Guardiola, la representation est etabli comme suit : Logiquement, l’Angleterre a ravi la palme aux autres sélections avec 5 joueurs (John Stones , Kyle Walker, Kalvin Phillips , Phil Foden et Jack Grealish). S’en suit le Portugal et l’Espagne avec respectivement 3 (Joao Cancelo, Bernardo Silva et Ruben Dias) et 2 joueurs (Aymeric Laporte et Rodri). La Belgique (Kevin De Bruyne), Suisse (Manuel Akanji), Pays-Bas (Nathan Aké), Ederson (Brésil), Allemagne (Ilkay Gundogan), Argentine (Julian Alvarez) ont chacun 1 joueur citizen dans leur effectif.

Al Saad (15 joueurs)

Le club Qatari Al Saad est le quatrième club le plus représenté dans cette Coupe du monde avec 15 joueurs dont 13 joueront pour l’équipe nationale du Qatar. S’y ajoute André Ayew du Ghana Jung Woo Jung de la Corée du Sud.

Manchester United (14 joueurs)

Manchester United reste un grand club malgré les déboires enregistrés ces dernières années. Auteur d’un mercato « international » avec de grands noms, le club mancunien sera donc logiquement bien représenté au Qatar avec ses 14 joueurs sélectionnés. Il s’agit de : Fred (Brésil), Antony (Brésil), Casemiro (Brésil), Alex Telles (en prêt – Brésil), Diogo Dalot (Portugal), Bruno Fernandes (Portugal), Cristiano Ronaldo (Portugal), Christian Eriksen (Danemark), Luke Shaw (Angleterre), Harry Maguire (Angleterre), Marcus Rashford (Angleterre), Tyrell Malacia (Pays-Bas), Facundo Pellistri (Uruguay) et Raphael Varane (France).

Real Madrid (13 joueurs)

Champion d’Europe en titre, le Real Madrid ne sera pas reste dans cette coupe du monde et aura 13 joueurs engagés au Qatar. Outre le Brésil et la France qui ont chacun 3 madrilène dans leur effectif, il y’a l’Espagne (Dani Carvajal et Marco Asensio), la Belgique (Thibault Courtois et Eden Hazard), Croatie (Luka Modric), Allemagne (Antonio Rudiger) et Uruguay (Federico Valverde).

Chelsea (13 joueurs)

Avec le même nombre de joueurs que le Real Madrid, les Blues de Chelsea des sénégalais Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy joueront leur partition au Qatar. La formation de Graham Potter va voir évoluer ses hommes sous les maillots Anglais (Mason Mount, Gallagher, Raheem Sterling) , Sénégalais (Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly), Espagne (Azpilicueta), Etats Unis (Christian Pulisic), Brésil (Thiago Silva), Suisse (Denis Zakaria) Maroc (Hakim Ziyech), Allemagne (Kai Havertz), Croatie (Mateo Kovacic) et Pays de Galles (Ethan Ampadu -prêt)

Al Hilal (12 joueurs)

Deuxième formation non européenne à intégrer ce classement des clubs les plus représenter au mondial, Al Hilal compte douze joueurs qui vont participer à cette 22e édition de la Coupe du monde. Ces 12 joueurs sont tous saoudiens et joueront avec la sélection de l’Arabie saoudite qui participe à sa 6e phase finale de Coupe du monde.

Derrière, 6 clubs enregistrent chacun 11 joueurs sélectionnés pour cette coupe du monde. C’est le cas du Paris Saint Germain, Tottenham , Juventus, Atetico Madrid, Borussia Dortmund et l’Ajax Amsterdam.

wiwsport.com avec sporting news.com