En décembre passé, il avait réussi l’exploit de survoler sa poule lors des Championnats du Monde à Gliwice (Pologne). Mame Cheikh Fam qui effectuait sa première sortie sur la scène mondiale s’est arrêté en huitièmes de finale. En 2022, il fait partie des 3 représentants du Sénégal en Allemagne où se déroulera la coupe du Monde. Le Lion du Teqball s’est confié à wiwsport.

La coupe du monde démarre le 23 novembre prochain, comment se passent les préparatifs ?

Comme chaque année, on se prépare à participer. Je peux dire que depuis deux mois je me prépare. Je mise aussi sur le physique, la rapidité pour être à point. Avoir la facilité dans le jeu selon ce qu’on a appris de notre participation.

Comment se sont passées les qualifications pour cette édition ?

Ce n’était pas facile de se qualifier sur les trois catégories. Il y’a beaucoup d’adversité pour cette année-ci. Les autres teqers aussi s’entraînent et veulent participer à la coupe du monde. Mais il faut dire que je me prépare depuis longtemps et je ne me suis pas arrêté en bon chemin.

Vous vous êtes arrêtés en huitième de finale lors de la dernière édition. Quel est votre nouvel objectif ?

Il faut toujours progresser. Je me suis arrêtée en huitièmes de finale la dernière fois. Maintenant, il faut que j’ai une meilleure position. Et depuis, je travaille pour cela. J’ai comme objectif la demi-finale. C’est vrai que c’est un grand défi pour un teqer qui n’a eu qu’une seule compétition dans les jambes durant l’année alors que les autres se sont jaugés plusieurs fois. Mais le carré d’as reste mon objectif et je travaille pour cela.

En double, vous avez un nouveau partenaire. Est-ce une chose de plus à gérer pour vous ?

C’est vrai que j’ai un nouveau partenaire en double. Mais je pense que cela ne pose pas de problème. Même à l’entraînement, je joue avec des binômes qui ne sont pas en compétition et je m’adapte. Je donne toujours le meilleur de moi-même.

Comment vous sentez-vous à l’approche de la compétition ?

Je me sens en pleine forme mentalement et physiquement. Prêt à représenter le Sénégal et cette année-ci repousser encore les limites et faire encore des exploits.

Qu’est-ce qui sera différent en 2022 ?

Ce sera différent. On a maintenant l’expérience d’une participation. On va aborder la compétition avec plus de maturité. Et selon moi, c’est un plus pour disputer la coupe du monde.

En 2021, vous êtes arrivés sur les lieux à 18h pour commencer à jouer le lendemain matin. En 2022, à 7 jours du coup d’envoi, vous êtes toujours sans visa.

C’est notre principale difficulté à chaque participation. C’est vrai que ce n’est pas l’idéal pour rester concentré. Mais on va devoir faire avec. S’entraîner et être dans le doute pour l’obtention du visa. On va patienter.

wwisport.com (NAF)