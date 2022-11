Et de sept titres nationaux en jeu de dames pour Ndiaga Samb dont un 2ème consécutif depuis vendredi. Ce Grand maître international (GMI), originaire de Rufisque, est parvenu à coiffer au classement ses deux autres compères en termes de grades et poursuivants immédiats que sont Abdoulaye Der (2ème) et Bassirou Bâ (3ème).