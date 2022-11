Pour la deuxième fois consécutive le Sénégal va prendre part à la coupe du monde de Teqball qui se déroulera en Allemagne dans la ville de Nuremberg du 23 au 27 novembre prochain. A l’approche de ce rendez-vous , c’est la croix et la bannière pour les 3 teqers sénégalais qualifiés.

Toujours les problèmes de visas pour les athlètes sénégalais en partance pour les rendez-vous à l’international. C’est l’information que l’on peut retenir de notre discussion avec le secrétaire général de l’association sénégalaise de Teqball (ASTEQ).

« On a eu pu avoir comme l’année dernière l’accompagnant du ministre qui a écrit une lettre pour demander à ce que l’ambassade d’Allemagne nous facilite la délivrance des visas. Malheureusement, jusqu’au moment où je vous parle, on a pas encore de visa. On y était hier et ils nous ont demandé d’écrire un mail encore. Parce qu’on en a déjà fait pour leur dire qu’il y’a urgence vu qu’on ne peut pas avoir de rendez-vous via leur plateforme. Là, on court derrière l’ambassade pour ce rendez-vous » a fait savoir Modou Gueye Seck, contacté par la rédaction de wiwsport.com

Le même problème de visa s’était posé lors de l’édition précédente contraignant le Sénégal à ne pas prendre part aux joutes en double. Seul Mame Cheikh Fam était en lice. En novembre 2022, trois athlètes sénégalais sont qualifiés à l’issue des National Challenge Séries qui ont mis en compétition tous les clubs au niveau national. « La FITEQ a confirmé les places du Sénégal en single homme, en double hommes et en mixte. Donc on aura 3 athlètes: Mame Cheikh Fam de Jappo Teqball Club, Mamadou Ciré Doumbouya d’Ecobat de Tamba et en mixte Marietou Seck de Jumenga » informe le SG. Il espère une issue heureuse pour que la délégation puisse quitter Dakar lundi au plus tard, soit à 2 jours du coup d’envoi.

wiwsport.com