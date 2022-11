Le Sénégal, pays hôte, a raflé toutes les médailles dans la catégorie juniors garçons et filles. Tirant le bilan de cette compétition qui a regroupé le Sénégal, le Bénin, le Niger, la Guinée, le Sierra Leone et l’Algérie, le président de la Fédération sénégalaise de Triathlon, Boubacar Gaye s’est réjoui de la réussite de l’évènement sur le plan de l’organisation et de la participation, mais aussi des points glanés par Anta Ndiaye et Hamadel Nestor Ndiaye sur la route des JO de Paris 2024.